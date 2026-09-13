Dos sujetos quedaron registrados durante el robo de una moto

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:45, fue sustraída una motocicleta Honda Wave 110 cc de color blanco que se encontraba estacionada en inmediaciones del Club Estudiantes, ubicado en calles 8 y 19.

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en que uno de los sujetos se lleva la motocicleta, mientras era empujado por un cómplice que circulaba a bordo de una segunda moto.

La denuncia fue radicada en sede policial y se inició la búsqueda del rodado.

Ante cualquier información que pueda contribuir a localizar la motocicleta, se solicita comunicarse al 911, correspondiente a la Estación de Policía Comunal.