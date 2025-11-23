Dos títulos provinciales para Jeremías Jove en el U14 de San Cayetano

El atleta de CACCE “Las Águilas” Jeremías Jove, entrenado por su abuelo Lorenzo Lescano, obtuvo este sábado en San Cayetano dos títulos provinciales en el certamen U14. El primero fue en los 150 metros, donde marcó un tiempo de 19.8. Luego consiguió su segundo título en los 80 metros llanos, con un registro de 10.4, tras ganar su serie y avanzar a la final. En salto en largo se ubicó en el cuarto puesto con una marca de 4,43 metros.

La atleta Loana Selene Nuñiz Schulz también participó en el provincial U14. En salto en largo finalizó en el séptimo lugar con un registro de 3,65 metros. En los 150 metros fue segunda en su serie con un tiempo de 25.7 y en los 80 metros llanos terminó cuarta en su serie con 12.7, sin acceder a las finales. Ambos deportistas estuvieron acompañados por los entrenadores Lorenzo y Shalom Lescano.