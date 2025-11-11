DUA: Destacado trabajo de balcarceños en Tandil

El pasado sábado se desarrolló en Tandil una nueva edición de la carrera de Duatlón Argentino de larga distancia, denominada “Hombre de Piedra”. Allí hubo participación balcarceña, los cuales consiguieron muy buenos resultados en las dos modalidades.

En la “Larga Distancia”, que consiste en 8 kilómetros de pedestrismo, 50 kilómetros de ciclismo y 6 de pedestrismo, Santiago Grosso fue decimonoveno en la general y 8° en su categoría, de 35 a 39 años, con un tiempo de 2h24’38”. Mientras que Omar “Puchi” Taja, finalizó cuadragésimo noveno en la general y 6° en su categoría, de 45 a 49 años, con un tiempo de 2h37’24”.

En tanto en la “Distancia Sprint” (3 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y 3 de pedestrismo), Gabriel Echave fue decimoctavo en la general caballeros y 2° en su categoría, de 40 a 49 años, con un tiempo de 1h05’27”.

Por su parte, entre las damas, Giuliana Newbery, fue undécima en la general y tercera en su categoría, de 30 a 39 años, con un tiempo de 1h13’20”.