Tensión en pleno centro: un hombre amenazó con arrojarse desde un edificio

La circulación vehicular permanece interrumpida en el sector mientras personal policial y de emergencias trabaja para controlar la situación.

Un importante operativo de seguridad y emergencia se desarrolla desde las primeras horas de este domingo en las inmediaciones de la avenida Gonzales Chaves y calle 11, en pleno sector céntrico de la ciudad, a raíz de una situación de alto riesgo.

De acuerdo con las primeras informaciones recabadas en el lugar, un hombre habría trepado hasta la parte superior del edificio abandonado ubicado en esa esquina y amenaza con arrojarse al vacío.

Ante la emergencia, efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC), personal de Tránsito municipal y Bomberos Voluntarios desplegaron un amplio perímetro de seguridad para resguardar la zona y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

La circulación vehicular permanece interrumpida sobre calle 11 y calle 18, en dirección hacia la avenida Chaves, mientras que también se encuentra cortada la mano de la avenida a partir de calle 13.

En el lugar trabajan dos unidades del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, equipadas con elementos especializados para este tipo de rescates. Paralelamente, personal policial intenta establecer un canal de diálogo con el hombre para contener la situación y preservar su integridad.

El operativo continúa en desarrollo y se solicita a los vecinos y conductores evitar la zona y respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.