Ferroviarios goleó a FC Agrarias y ganó los playoffs del Apertura

Ferroviarios derrotó 4-0 a FC Agrarias este domingo por la tarde en el Estadio Municipal “General Balcarce” y se quedó con la final de los playoffs, correspondiente a la 14ª fecha de la fase Apertura del Torneo Oficial 2026 “75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol.

Los goles del conjunto dirigido por Fernando Galíndez fueron convertidos por Rodrigo Machado, Fernando Telechea, Fernando Juárez y Luciano Roldán Córdoba.

El partido fue arbitrado por Lautaro Moyano, con Claudio Cabrelli y Gonzalo Plaza como asistentes, mientras que Karina Patrault se desempeñó como cuarta árbitra.

Con este triunfo, Ferroviarios avanzó a la final de la fase Apertura, donde enfrentará a Atlético San Manuel, ganador de la Etapa Regular.

El encuentro se disputará el próximo fin de semana y definirá al ganador de la fase Apertura, que posteriormente tendrá la posibilidad de disputar la Gran Final Anual por el título del Torneo Oficial 2026 ante el ganador de la fase Clausura.