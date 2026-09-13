Finalizó el operativo: el hombre depuso su actitud y fue rescatado

Tras varias horas de tensión, el hombre que había amenazado con arrojarse desde un edificio abandonado depuso su actitud y fue puesto a salvo. La circulación en la zona comenzó a normalizarse.

El amplio operativo desplegado durante la mañana en inmediaciones de avenida Gonzales Chaves y calle 11 llegó a su fin luego de que el hombre que se encontraba en la parte superior de un edificio abandonado depusiera su actitud.

Tras el trabajo de contención y diálogo llevado adelante por personal policial y los equipos de emergencia, el hombre pudo ser rescatado y puesto a salvo.

En el lugar habían intervenido efectivos de la Estación de Policía Comunal, Bomberos Voluntarios y personal de Tránsito municipal, que durante el operativo establecieron un perímetro de seguridad y mantuvieron interrumpida la circulación vehicular.

Una vez controlada la situación y retirado el operativo de emergencia, el tránsito comenzó a normalizarse en el sector.

El procedimiento permitió resolver la situación sin que se registraran mayores consecuencias.