Efectivos policiales recuperaron moto robada tras ser abandonada

El hecho se inició el 18 de noviembre, cuando un hombre de 34 años denunció que su moto Motomel B110 —color azul y negro— había sido robada del predio de los edificios monoblock de calle 15 entre 2 y Maipú, donde la había dejado estacionada con traba volante como única medida de seguridad. La víctima no había advertido daños ni sospechas y contaba con seguro vigente.

Mientras el personal policial realizaba un operativo en el marco de una orden de servicio, observaron en calle 2, entre avenida Del Valle y 15, una motocicleta Motomel 110 sin plásticos y sin patente colocada, abandonada en la vía pública. Tras verificar sus numeraciones mediante sistema informático, confirmaron que se trataba del mismo vehículo que registraba pedido activo de secuestro por hurto.

La moto fue incautada en el lugar y se notificó a la víctima de su recuperación. Interviene en la investigación la UFI Descentralizada de Balcarce.