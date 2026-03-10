El ajedrez suma un nuevo espacio de enseñanza en el Club Sportivo Trabajo

A partir del viernes 13 de este mes comenzará a desarrollarse un espacio de enseñanza y práctica de ajedrez en las instalaciones del Club Sportivo Trabajo, ubicado en la intersección de avenida San Martín y 103.

La actividad se llevará a cabo todos los viernes desde las 19 y estará abierta a personas de todas las edades, tanto para quienes deseen iniciarse en la disciplina como para quienes ya tengan experiencia y busquen un ámbito para practicar.

Las clases y el acompañamiento estarán a cargo de integrantes de la subcomisión de ajedrez aurinegra, quienes impulsan esta propuesta con el objetivo de fomentar el desarrollo del juego ciencia en la comunidad.

El espacio combinará instancias de enseñanza con momentos de práctica entre los participantes, generando un ámbito de aprendizaje y encuentro para los aficionados al ajedrez.

Las personas interesadas en participar o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 2266 415067 (Guillermo).