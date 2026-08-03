Vecinos y productores se manifestaron frente al Municipio para reclamar más seguridad

En la tarde de este lunes, vecinos y productores agropecuarios protagonizaron una manifestación pacífica frente al Palacio Municipal, en la intersección de avenida Del Valle y calle 16, para expresar su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad registrados en los últimos tiempos.

La convocatoria reunió a personas que reclamaron una respuesta concreta de las autoridades ante el aumento de los episodios delictivos que afectan tanto a la zona urbana como al sector rural.

Durante la concentración, Valentín Scioli dialogó con Radio Puntonueve y se refirió al violento hecho que sufrió su familia días atrás, cuando delincuentes ingresaron a su propiedad, los agredieron físicamente y les sustrajeron distintos objetos de valor.

«Ellos están muy angustiados y con miedo, pero van tratando de salir de esta situación traumática», expresó al referirse al estado de sus familiares tras el asalto.

En ese contexto, los manifestantes coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención del delito y solicitaron una mayor presencia policial en distintos sectores de la ciudad.

Entre los principales reclamos planteados se destacó el pedido de controles más estrictos en los accesos a Balcarce y un mejor funcionamiento del Centro de Monitoreo, con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y respuesta ante situaciones de inseguridad.