El Auto Club Balcarce celebra 64 años de historia y pasión por el automovilismo

Este 7 de septiembre, el Auto Club Balcarce cumple 64 años de vida institucional. Con motivo de este nuevo aniversario, el Municipio de Balcarce hizo llegar su saludo y reconocimiento a la entidad y a todos aquellos que, a lo largo de estas décadas, contribuyeron a mantener viva una de las expresiones más arraigadas de la identidad deportiva y cultural de la ciudad.

La historia del Auto Club Balcarce se remonta al 7 de septiembre de 1962, cuando un grupo de entusiastas decidió dar forma a una institución que, con el paso del tiempo, se transformaría en protagonista fundamental de la historia del automovilismo local.

Desde entonces, su recorrido quedó estrechamente ligado a una comunidad que convirtió al deporte motor en mucho más que una competencia. En Balcarce, el automovilismo se transformó en una pasión transmitida de generación en generación y en parte inseparable de la identidad de la ciudad.

Hombres que hicieron historia

Entre los nombres que forman parte de esa memoria colectiva aparece Atilio “Cholo” Bibbó, dirigente emblemático y activo integrante del Auto Club Balcarce, cuya vida estuvo profundamente vinculada al automovilismo de la ciudad.

Bibbó fue uno de aquellos hombres que no solamente acompañaron el crecimiento de la institución, sino que también aportaron tiempo, esfuerzo y compromiso para hacer realidad cada iniciativa. Su participación trascendió la actividad cotidiana del Auto Club y lo llevó a integrar el grupo de socios fundadores del autódromo “Juan Manuel Fangio”, escenario fundamental para la historia del deporte motor balcarceño.

Su dedicación se mantuvo a lo largo de los años, incluso cuando las fuerzas ya no eran las mismas. Una muestra de que determinadas pasiones permanecen intactas y no conocen de edades ni de distancias.

Otro de los protagonistas de esta historia fue Hugo Fioriti, quien asumió la responsabilidad de conducir los destinos del Auto Club Balcarce como presidente. Desde ese lugar, realizó su aporte al crecimiento y consolidación de una institución estrechamente ligada a la historia deportiva de la ciudad.

Su paso por la conducción representa otro capítulo dentro de una trayectoria construida por hombres y mujeres que, desde distintos lugares, trabajaron para fortalecer la entidad y mantener vigente su propósito.

Una pasión construida entre todos

Las historias de Bibbó, Fioriti y de tantos otros dirigentes, colaboradores, pilotos y aficionados permiten dimensionar que detrás de cada carrera, cada bandera, cada vehículo y cada jornada de competición existe mucho más que un espectáculo deportivo.

Hay una historia construida a partir de la dedicación, el esfuerzo y el compromiso colectivo de generaciones de balcarceños que encontraron en el automovilismo un espacio de encuentro, pertenencia y pasión.

A 64 años de aquel comienzo, el Auto Club Balcarce continúa formando parte de ese legado. La recuperación y puesta en valor de espacios vinculados al karting y al automovilismo, junto con la organización y el acompañamiento de distintas actividades, representan nuevos capítulos de una historia que sigue escribiéndose.

El desafío actual es preservar esa tradición y, al mismo tiempo, proyectarla hacia las nuevas generaciones, que tienen la responsabilidad de mantener vigente una de las pasiones más profundamente arraigadas en la comunidad balcarceña.

En este nuevo aniversario, el Municipio de Balcarce saludó afectuosamente al Auto Club Balcarce y reconoció especialmente a quienes hicieron posible su trayectoria, a quienes sostienen su presente y a quienes tendrán en sus manos la tarea de llevar sus valores y su legado hacia el futuro.