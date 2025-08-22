El bacheo duró dos meses: quejas de vecinos

Vecinos del sector de calles 17 y 22 se comunicaron con Radio 100.9 para visibilizar la situación que se presenta nuevamente en esa esquina.

Hace dos meses se había realizado un bacheo con asfalto caliente en el lugar, luego de que se registraran varios pozos que, según indicaron los residentes, habrían provocado caídas de motociclistas, ciclistas y peatones.

En las últimas horas, los baches volvieron a aparecer, dejando expuesta la deficiencia del trabajo realizado. Actualmente, se observan al menos ocho pozos en medio de la calzada, lo que vuelve a generar preocupación entre los vecinos.