El balcarceño Adolfo García demostró cómo el lenguaje moldea emociones en masa

Un experimento social realizado en la ciudad de Buenos Aires demostró cómo el lenguaje puede moldear las emociones colectivas de miles de personas. La investigación, publicada en la revista Humanities and Social Sciences Communications, fue liderada por el investigador balcarceño Adolfo García, en colaboración con científicos de Argentina y Estados Unidos.

La actividad se desarrolló durante un evento masivo en el que participaron más de 4.500 personas, con canciones de Queen y The Beatles como parte del contexto experimental. Los resultados mostraron que el uso de palabras negativas puede disminuir la percepción de satisfacción y valoración de una experiencia compartida.

“Comprobamos que las palabras negativas y belicosas pueden empañar la experiencia colectiva”, señaló García, quien es director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, en Argentina. También se desempeña como investigador del Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, y del Instituto Global de Salud del Cerebro de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos.

El estudio sugiere que el lenguaje afectivo activa mecanismos cerebrales que inciden directamente en la experiencia emocional de grandes grupos. Según los investigadores, incluso una sola palabra puede transformar la vivencia colectiva en pocos minutos, modificando el tono emocional del público.