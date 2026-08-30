El balcarceño Mariano Felices dirigió a Aldosivi frente a Argentinos

El balcarceño Mariano Felices tuvo la responsabilidad de asumir como entrenador interino de Club Atlético Aldosivi, luego de la salida de Israel Damonte. En su debut al frente del equipo marplatense, el “Tiburón” visitó este domingo a Argentinos Juniors en el estadio “Diego Armando Maradona”, por una nueva fecha del campeonato.

Felices, oriundo de Balcarce y parte del cuerpo técnico de Aldosivi, quedó al frente del plantel de manera interina para afrontar un compromiso especialmente importante, teniendo en cuenta la delicada situación deportiva que atraviesa la institución.

Entre los titulares estuvo además otro balcarceño, Juan Bautista Dadín, quien disputó aproximadamente 70 minutos antes de ser reemplazado.

Aldosivi tuvo un comienzo alentador y logró ponerse en ventaja a los 9 minutos del primer tiempo. Vombergar fue el encargado de marcar el 1-0 para el conjunto marplatense, que consiguió sostener la diferencia durante buena parte del encuentro.

Sin embargo, en el complemento apareció la reacción de Argentinos Juniors. Lescano consiguió la igualdad y posteriormente Verón marcó el tanto que le dio el triunfo al “Bicho”, decretando una nueva derrota para Aldosivi.

La caída significó la derrota número 22 del conjunto marplatense en el campeonato. El equipo todavía no consiguió ganar y continúa seriamente comprometido con la permanencia en Primera División, aunque aún conserva algunas posibilidades matemáticas de evitar el descenso.

Un resultado positivo en La Paternal hubiera significado un importante alivio para un plantel que atraviesa semanas complicadas y que recientemente quedó eliminado de la Copa Argentina.

Ahora, con Mariano Felices al frente, Aldosivi tendrá una nueva oportunidad de reaccionar. El próximo compromiso será el sábado a las 13:30, cuando reciba a Banfield en el estadio “José María Minella” de Mar del Plata.