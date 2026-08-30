Fútbol: quedaron definidos los semifinalistas del torneo local

Este fin de semana se disputaron los encuentros correspondientes a los cuartos de final de los playoffs (12ª fecha) del Torneo Oficial 2026 “75º Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

El sábado, en el “Juan Carlos Gentile”, Racing FC y Ferroviarios igualaron 1-1 durante los 90 minutos de juego. En la definición por penales, el conjunto de la “Estación” se impuso 4-2 y consiguió la clasificación a las semifinales.

Por otra parte, Atlético San Manuel derrotó 2-1 en su cancha a Los Patos FC y también aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

El domingo, en el Estadio Municipal “General Balcarce”, Boca Juniors venció 1-0 a Atlético San Agustín y se quedó con uno de los boletos a las semifinales.

En tanto, Amigos Unidos cayó 1-0 ante FC Agrarias en el “Antonio Cerono”. Con este resultado, el conjunto de la “Facultad” consiguió la clasificación y completó el cuadro de semifinalistas.

De esta manera, quedaron definidos los cruces que determinarán a los dos finalistas de los playoffs:

Atlético San Manuel vs. Ferroviarios

Boca Juniors vs. FC Agrarias