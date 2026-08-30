Sergio Aranaga participó del plenario del Movimiento Derecho al Futuro en Santa Clara del Mar

El presidente del PJ de Balcarce integró el encuentro que reunió a dirigentes y militantes de los 27 municipios de la Quinta Sección Electoral, donde se planteó fortalecer la organización territorial y respaldar el liderazgo de Axel Kicillof de cara a 2027.

Este sábado, en Santa Clara del Mar, se desarrolló un importante plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de la Quinta Sección Electoral, bajo la consigna “Organizar la esperanza”.

La actividad reunió a intendentes, funcionarios, ministros, legisladores, dirigentes y militantes de los distintos distritos que conforman la región. Entre los participantes estuvo el presidente del Partido Justicialista de Balcarce, Sergio Aranaga, acompañado por militantes e integrantes del consejo del partido local.

El encuentro contó con representantes de los 27 municipios de la Quinta Sección Electoral y la presencia de referentes del peronismo bonaerense, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza; el exintendente de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; además de intendentes y dirigentes territoriales.

Durante el plenario se planteó como uno de los principales objetivos fortalecer la organización territorial y avanzar en una construcción política con proyección hacia 2027.

En ese marco, se expresó el respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof como una alternativa para el futuro del peronismo y del campo popular. El lema “Axel, la oportunidad” estuvo presente durante la jornada como una expresión de apoyo a su proyección política nacional.

La presencia de Aranaga en el encuentro representa la participación del peronismo de Balcarce en los debates y espacios de construcción que atraviesan al movimiento justicialista bonaerense, con una mirada puesta en fortalecer su presencia territorial y definir el rumbo político hacia los próximos años.