Tres vehículos involucrados en un accidente: un motociclista herido

Un accidente vial se registró este sábado a la noche en la intersección de avenida Pueyrredón (39) y calle 28, donde se vieron involucrados tres vehículos: una motocicleta de 110 cc, una Chevrolet S10 y una Ford Ecosport.

Según trascendió, la Chevrolet S10 circulaba por calle 28 cuando, por circunstancias que son materia de investigación, colisionó con la motocicleta que se desplazaba por avenida Pueyrredón.

Producto del impacto, el motociclista perdió el control del rodado y terminó chocando contra una Ford EcoSport que se encontraba estacionada en el sector.

Como consecuencia del accidente, el conductor de la motocicleta resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Municipal por una ambulancia del SAME.

En el lugar trabajaron agentes del área de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal, quienes realizaron las tareas correspondientes y controlaron la circulación en el sector.