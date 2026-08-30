Venta de pollos a beneficio de Rufino: se vendió todo

La familia de Rufino concretó este domingo una nueva actividad solidaria con el objetivo de continuar reuniendo fondos para el viaje a la India, donde el pequeño deberá realizar un tratamiento que representa una nueva esperanza dentro del extenso proceso de rehabilitación que atraviesa.

La jornada se llevó adelante en las instalaciones del Club Ferroviarios y contó, una vez más, con el acompañamiento de vecinos que se sumaron a la iniciativa. Según contó Darío Cerezuela, papá de Rufino, durante la pollada se vendieron cerca de 220 pollos y más de 400 chorizos.

La actividad forma parte de la campaña que la familia viene desarrollando desde hace meses para poder afrontar los costos del tratamiento con Cytotron, que se realizará en la India y estará compuesto por tres ciclos, con una inversión total estimada en 90.000 dólares.

Hasta el momento, la familia logró reunir aproximadamente el 70% del monto necesario, lo que permitió reservar el turno y garantizar el lugar de Rufino como paciente.

Además, con el dinero recaudado pudieron adquirir los pasajes para viajar el próximo mes y afrontar el costo de dos de los tres ciclos que deberá realizar en el país asiático.

De esta manera, la comunidad de Balcarce continúa acompañando a la familia en una campaña que, con el aporte de vecinos, instituciones y distintas actividades solidarias, busca completar el dinero necesario para que Rufino pueda acceder al tratamiento.