Incendio en una vivienda: Bomberos acudieron por quinta vez al mismo lugar

Tres unidades de Bomberos Voluntarios debieron intervenir nuevamente este sábado por la tarde a raíz de un incendio registrado en una habitación de una vivienda ubicada en avenida Italia (107), entre calles 22 y 24.

La emergencia se produjo cerca de las 19 y, según se pudo establecer, esta fue la quinta vez que los servidores públicos deben concurrir al mismo domicilio por situaciones de similares características, un dato que vuelve a poner el foco sobre la reiteración de este tipo de episodios en el lugar.

En esta oportunidad, el fuego se habría originado en una habitación, aunque hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Los daños se concentraron principalmente en el mobiliario, mientras que el humo afectó el ambiente.

Como consecuencia de la inhalación de humo, un joven debió ser asistido y posteriormente trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Felipe A. Fossati para su correspondiente evaluación.

Además de las tres unidades de Bomberos Voluntarios, en el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito, quienes colaboraron con el operativo desplegado en el sector.

La reiteración de intervenciones en el mismo domicilio constituye un dato que no pasó inadvertido durante el operativo y será materia de atención para determinar las circunstancias que rodearon los distintos episodios.