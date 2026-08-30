Violento asalto al productor papero y expiloto de TC Walter Hernández en un campo de Mar del Plata

El reconocido productor papero y expiloto de Turismo Carretera Walter Hernández fue víctima de un violento asalto en un establecimiento rural de Mar del Plata, donde se encontraba junto a integrantes de su familia.

El hecho ocurrió durante las últimas horas del sábado en una finca ubicada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, en la zona conocida como La Polola, dentro de la jurisdicción de la comisaría octava. Hasta el lugar llegaron al menos seis delincuentes, quienes tenían sus rostros cubiertos y portaban armas de fuego.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los asaltantes irrumpieron en el establecimiento y redujeron a Hernández y a sus familiares. Durante el robo exigieron dinero y habrían demostrado conocer la actividad económica de la víctima y su vínculo con la producción de papa.

En medio del asalto, Hernández fue golpeado en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza y el abdomen. Pese a la violencia ejercida por los delincuentes, no habría sido necesario trasladarlo a un centro asistencial.

El episodio continuó cuando los asaltantes obligaron al productor a subir a su propia camioneta y lo trasladaron con ellos mientras se alejaban del establecimiento por caminos rurales de la zona. Luego de recorrer varios kilómetros, lo hicieron descender y continuaron la fuga a bordo del vehículo.

Los delincuentes se llevaron la camioneta, un teléfono celular, anillos, una billetera con documentación y alrededor de un millón de pesos.

Ahora, los investigadores buscan determinar si la banda llegó al establecimiento de manera circunstancial o si, por el contrario, contaba con información previa sobre Hernández, su familia y el movimiento de dinero relacionado con la actividad productiva.

Tras el llamado de emergencia, efectivos policiales se hicieron presentes en el campo y comenzaron a relevar distintos elementos que permitan reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes. También intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones, que trabaja para establecer la identidad de los integrantes de la banda.

Hasta el momento no se informaron detenciones y la investigación continúa bajo intervención de la Justicia.

Hernández es una figura reconocida tanto en el ámbito agropecuario como en el automovilismo. Fue campeón de Turismo Carretera y actualmente se encuentra al frente de El Parque Papas SRL, empresa dedicada a la producción de papa para distintos mercados, entre ellos consumo fresco, bastón, chips y semilla.

El violento episodio vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en los establecimientos rurales de la zona, donde las grandes extensiones de terreno, las distancias con los centros urbanos y el aislamiento de algunas fincas representan un desafío para la prevención y el combate de este tipo de delitos.