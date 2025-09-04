El Centro Operativo de Monitoreo ya funciona en nuevo espacio

La sala de operaciones del Centro Operativo de Monitoreo (COM) comenzó a funcionar en su nuevo espacio, ubicado en la planta alta del edificio municipal de avenida Favaloro, entre calles 24 y 26.

La puesta en marcha en este ámbito representa un paso clave para el fortalecimiento del sistema de videovigilancia urbana. El amplio lugar de más de 100m2 fue especialmente acondicionado y equipado para mejorar tanto la cobertura como la operatividad del monitoreo, permitiendo un control más eficiente y preciso de los distintos sectores del distrito.

Con esta ampliación, la capacidad operativa del COM se incrementa significativamente.

La nueva infraestructura permite avanzar en la instalación de más dispositivos de vigilancia en espacios públicos estratégicos, ampliando la red de cámaras activas en toda la ciudad, localidades del Partido y caminos vecinales y rurales.

En los próximos días se sumará equipamiento ya adquirido de última generación basado en inteligencia artificial. Esto posibilitará optimizar recursos y agilizar procesos: lo que antes demoraba días podrá resolverse en segundos. Entre las innovaciones se destacan la lectura automática de patentes, el reconocimiento de personas y de objetos, y la detección de movimientos sospechosos en tiempo real. La incorporación de fibra óptica, además, permite transmitir imágenes fluidas, de mayor definición y sin interrupciones, lo que garantiza una capacidad de respuesta más efectiva.

Paralelamente, el municipio continúa con la formación y profesionalización del personal. Los operadores del COM realizan capacitaciones permanentes, incluyendo cursos de monitoreo de cámaras y atención de llamadas de emergencias en el Instituto Juan Vucetich, en La Plata. El objetivo es optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer la gestión urbana en su conjunto.

El intendente Esteban Reino destacó: “La finalización del nuevo Centro Operativo de Monitoreo es un emblema a nivel regional. Hemos adquirido un servidor de más de 22 millones de pesos y, con la incorporación de inteligencia artificial, podremos operar con la misma dotación, pero de manera más eficiente. Lo que antes demandaba días de trabajo, ahora se resolverá en segundos”.

En ese sentido, Reino remarcó la importancia del COM en la seguridad del distrito:

“Más del 90% de los hechos que logramos esclarecer en Balcarce tienen como punto de partida el aporte de las cámaras de seguridad. El COM se convirtió en una herramienta indispensable para la prevención y para colaborar con la Justicia en la investigación de delitos”.

De esta manera, Balcarce se consolida como un municipio pionero en la región en materia de modernización tecnológica aplicada a la seguridad, con un sistema de videovigilancia que se expande, se profesionaliza y se pone al servicio de la tranquilidad de los vecinos.

El jefe comunal recorrió el lugar junto al secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; el coordinador en Seguridad, Martin Luna, y el concejal Gonzalo Scioli.