El chasista Guillermo Martorello habló sobre la actualidad del karting

La reapertura del kartódromo de Balcarce marcó un antes y un después para la actividad. Así lo expresó Guillermo Martorello, preparador y responsable del equipo BCC, quien aseguró para Radio Puntonueve que desde entonces “hay una movida bárbara para bien, muy buena, gracias a los chicos del Auto Club que dejaron todo divino”. Y agregó: “Es un lujo poder ir a girar ahí”.

Martorello relató que desde la reinauguración se incrementaron notablemente las consultas de pilotos interesados en armar un karting, algunos con la intención de girar y otros con aspiraciones de competir. “Todos empezamos igual”, explicó. “Primero armás algo para sacarte el gusto y después, cuando estás ahí y te pasan, ya querés mejorar, alcanzar a los demás y terminás queriendo correr”.

Costos y comparación con otras categorías

Consultado sobre los costos, Martorello fue claro: “Un karting de asfalto puede costar lo mismo, o incluso más, que un auto con techo. En tierra, por suerte, todavía está más accesible, aunque no sea barato. Por algo todas las categorías superan los 150 kartings; eso no es magia, es costo”.

También opinó sobre la caída de APPK, categoría que tuvo gran auge y de la que ahora muchos expilotos migraron al regional: “Terminó un año con casi 200 kartings, con una estructura que no tenía nadie: televisión, premios, todo. Y al año siguiente no arrancó más. No sé por qué”.

El impacto del reglamento único

Sobre la proliferación de categorías y la competencia entre ellas, Martorello valoró el avance que significó unificar reglamentos: “Ahora todas las categorías tienen el mismo reglamento. Eso te permite ir a correr a distintos lugares sin grandes cambios. Lo único que varía son las gomas. Eso no te resta, te suma”.

En un contexto económico difícil, el karting regional muestra solidez. “Está en su mejor momento”, afirmó. “Tenemos 140 o 150 kartings por carrera, y si uno se baja, aparecen dos nuevos. Eso habla de una categoría bien armada y con buena base, como una escuelita de fútbol: si formás desde abajo, siempre tenés pilotos para el futuro”.

El taller de Martorello también refleja esta realidad. Su equipo BCC atiende actualmente seis kartings en pista y al menos diez más que giran en el kartódromo local. “Estamos bien organizados, con motores de la familia Márquez, y muy contentos con el trabajo”, expresó.