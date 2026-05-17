Ganaron Ferroviarios y San Agustín

Este domingo se disputó la primera parte de la 5ª fecha del Torneo Apertura 2026 “75° Aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol, certamen que además pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

En la cancha de Los Patos FC, el local y Racing FC empataron 2-2, mientras que en el estadio “Néstor Fabrizzi”, Ferroviarios goleó 8-2 a River Balcarce. En tanto, en Club Teléfonos, Atlético San Agustín superó 4-2 a Sportivo Trabajo Mitre.

Partidos postergados de la 5ª fecha

El presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Héctor Mario Strático, adelantó que los encuentros suspendidos por cuestiones climáticas se disputarían el próximo fin de semana, aunque todavía resta definir si será sábado o domingo.

Amigos Unidos vs. FC Agrarias | Cancha: Antonio Cerono (Amigos Unidos)

San Lorenzo vs. Boca Juniors | Cancha: Ferroviarios

Deportivo Los Pinos vs. Atlético San Manuel | Cancha: Juan Carlos Gentile (Racing FC)

Tabla de posiciones

Atlético San Agustín 15 Racing FC 11 Boca Juniors 9 Los Patos FC 8 Atlético San Manuel 8 FC Agrarias 7 (*) Amigos Unidos 7 Ferroviarios 4 (*) San Lorenzo 1 River Balcarce 1 Deportivo Los Pinos 0 Sportivo Trabajo Mitre 0

(*) No suman puntos en la 5ª fecha debido al incumplimiento en el pago del BonoGol dentro del plazo establecido.