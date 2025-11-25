El Colegio de Médicos pidió suspender un evento antivacunas en el Congreso y emitió un alerta a la población

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires solicitó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, la suspensión del evento previsto para el 27 de noviembre en el Congreso Nacional, titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19? Perspectivas legales, políticas, económicas, genéticas e infectológicas”.

En una carta firmada por el presidente de la entidad, Rubén Tucci, se señaló que la actividad “puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad o generar dudas respecto al valor de las vacunas”. El documento advirtió que esto representa un riesgo en un contexto de “tasas de vacunación alarmantemente bajas” y de reemergencia de enfermedades como sarampión, tos convulsa y hepatitis A.

La institución sostuvo que realizar este tipo de encuentros en el ámbito del Congreso “induce al negacionismo científico” y remarcó la necesidad de sostener el compromiso con la salud pública, conforme a lo establecido por la Ley 27.491 de Vacunas. En ese sentido, expresó su rechazo a la realización del evento por considerarlo “tendencioso, inequitativo y favorable a la difusión de conceptos falsos”, con el riesgo de generar dudas en la población al momento de decidir la vacunación.

Advertencia sobre el impacto de interrumpir la vacunación

Paralelamente, el Colegio de Médicos publicó un informe en su portal institucional en el que alertó que la interrupción de los programas de vacunación implicaría un retroceso sanitario global. Según el documento, la ausencia de inmunización habilitaría el resurgimiento de enfermedades controladas como poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y rubéola.

La entidad indicó que la pérdida de inmunidad colectiva dejaría expuestos a bebés, personas inmunocomprometidas y a quienes no desarrollan respuesta adecuada a las vacunas, lo que incrementaría los casos graves, hospitalizaciones y muertes. También advirtió que la presión sobre los sistemas de salud afectaría la atención de otras patologías.

El informe señaló que el impacto alcanzaría también al ámbito social y económico, con posibles cierres de escuelas, restricciones de viaje, caída del turismo y mayores costos respecto de los necesarios para mantener los programas de vacunación. A esto sumó el riesgo de aparición de nuevas variantes, potenciales pandemias y aumento de la resistencia antimicrobiana.

La Mesa Directiva del Colegio de Médicos llamó a la población a mantener y reforzar los esquemas de vacunación “para proteger la salud individual y colectiva”.