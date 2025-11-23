El Colegio Parroquial concretó la edición 51 de la Caravana de la Alegría

El Colegio Parroquial llevó adelante la edición número 51 de la Caravana de la Alegría. La actividad comenzó poco después de las 10.30, en una jornada con temperatura agradable, luego de haber sido suspendida en dos oportunidades.

La caravana se inició frente al Colegio Parroquial “Emilio Lamarca” y continuó por avenida Favaloro, calles 18, 15, 16 y 17, para luego tomar avenida Kelly y ruta 55 hasta el predio de la Sociedad Rural. Allí se desarrollará el tradicional picnic y se realizarán sorteos.

Niños y adultos participaron del recorrido por las calles de la ciudad, manteniendo el colorido característico de esta propuesta anual.