La Federación Agraria Argentina Filial Balcarce celebra 105 años de historia y compromiso con el campo

Este 8 de septiembre, la Federación Agraria Argentina Filial Balcarce cumple 105 años de trayectoria, una fecha que coincide con la celebración del Día del Agricultor y Productor Agropecuario. Más de un siglo de historia marcada por la defensa de los pequeños y medianos productores y por el acompañamiento a la actividad agropecuaria de la región.

La Federación Agraria Argentina (FAA) nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en agosto de 1912, en el marco de una histórica protesta de arrendatarios y pequeños productores contra las condiciones impuestas por los grandes terratenientes. Aquel movimiento, conocido como el “Grito de Alcorta”, marcó el nacimiento de una organización gremial destinada a defender los derechos de quienes trabajaban la tierra.

La protesta tuvo como origen, entre otras cuestiones, las elevadas rentas que debían afrontar los agricultores, independientemente de la rentabilidad de sus cosechas. A esto se sumaban otras imposiciones, como la obligación de adquirir insumos y herramientas en determinados lugares y las amenazas de deportación a sus países de origen.

La lucha por modificar esas condiciones tuvo un alto costo. El abogado Francisco Netri, presidente de la recientemente creada Federación Agraria Argentina, fue asesinado por su compromiso con la causa. Lejos de desanimar al movimiento, su muerte impulsó a sus integrantes a continuar la lucha, bajo el liderazgo de Esteban Piacenza.

La llegada de la Federación Agraria a Balcarce

En Balcarce, los productores agropecuarios comenzaron a organizarse y, en 1921, constituyeron la seccional que posteriormente se convertiría en la actual filial de la Federación Agraria Argentina. En sus primeros años, su ámbito de influencia alcanzaba a numerosos agricultores de la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Por entonces, la entidad funcionaba en el domicilio particular de Saverio Spinelli. Algunos años más tarde se trasladó a la calle 16 N° 528, durante la presidencia de Domingo Marinone. Posteriormente ocuparon ese cargo Bautista Artola y Francisco Laso.

Durante la presidencia de Laso, en 1950, y a partir de una inquietud de los propios socios de la filial, nació la Cooperativa Agraria de Balcarce, que durante muchos años compartió el mismo edificio con la organización.

Luego de diferentes mudanzas, la filial funcionó en la zona de calles 22 y 17, durante las presidencias de Raúl Marinone y Juan José González.

Fue durante la década de 1980, con el ingeniero Carlos Alberto Erreguerena al frente de la institución, cuando la filial se instaló definitivamente en su actual sede de calles 14 y 15.

En ese edificio continuaron la conducción José Roberto González y Jorge Dajil, hasta llegar a la actualidad, con Bernardo Menone como presidente.

Representación nacional

La historia de la filial balcarceña también tuvo una importante participación en la estructura nacional de la Federación Agraria Argentina.

Durante más de una década, la entidad contó con el honor de tener como Director Nacional suplente y posteriormente titular a José Roberto González, quien se desempeñó como representante del Distrito 10 ante el Consejo Directivo Central de la FAA.

Una lucha que continúa

A lo largo de sus 105 años, la actividad gremial agropecuaria fue atravesando diferentes escenarios y desafíos. Las problemáticas fueron cambiando, al igual que las herramientas disponibles para enfrentarlas.

Desde la filial destacan que esa realidad obliga a mirar permanentemente hacia el futuro y a adaptarse a las transformaciones que atraviesan al sector.

El mundo actual está atravesado por una fuerte tecnificación y una revolución digital que modificó las comunicaciones, la producción y la comercialización, además de transformar numerosos aspectos de la vida cotidiana.

Sin embargo, esos cambios no modifican uno de los principales objetivos históricos de la Federación Agraria Argentina: la defensa de los pequeños y medianos productores agropecuarios, considerados protagonistas fundamentales para sostener el arraigo y la vida rural.

A 105 años de su creación, la Filial Balcarce reafirma así su compromiso con el sector y con la producción agropecuaria, reivindicando una historia de lucha y organización que comenzó hace más de un siglo y que, según remarcan desde la institución, mantiene plena vigencia.

“Sigamos defendiendo esta hermosa actividad que es la producción agropecuaria”, es el mensaje con el que la entidad conmemora este nuevo aniversario.