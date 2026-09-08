Paro universitario: docentes y no docentes vuelven a reclamar por salarios y financiamiento

En el marco de una medida de fuerza a nivel nacional, trabajadores docentes y no docentes de las universidades realizarán este martes un paro en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En Mar del Plata, ADUM y APU confirmaron su adhesión a la protesta.

La medida fue impulsada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), en conjunto con las organizaciones que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

En este marco, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) confirmaron la adhesión al paro, que tendrá alcance nacional.

El plan de lucha continuará durante los próximos días con distintas actividades. Los gremios anunciaron la realización de clases públicas el jueves 10 y el martes 15 de septiembre, que se desarrollarán fuera de las aulas.

En tanto, el 16 de septiembre está prevista una movilización, que se llevará adelante en coordinación con la Federación de Estudiantes secundarios.

Reclamo por los salarios

Uno de los principales motivos de la medida de fuerza es el fracaso de la paritaria del sector y el rechazo de la oferta salarial del 3% presentada por el Gobierno de Javier Milei.

Según plantean las organizaciones gremiales, esa propuesta resulta insuficiente frente al atraso salarial que registra el sector, que estiman en torno al 32% durante 2026.

Ante la falta de avances en las negociaciones, los dirigentes sindicales evalúan profundizar el plan de lucha mediante un esquema de paros continuos, en reclamo de una respuesta por parte de la administración nacional.

Financiamiento universitario

El otro eje central de la protesta está relacionado con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación es exigida por las organizaciones sindicales.

Según los gremios, la normativa se encuentra vigente desde hace más de 300 días y reclaman que el Poder Ejecutivo cumpla además con la medida cautelar que ordena recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas destinadas a estudiantes.

De esta manera, el paro de este martes se enmarca en un conflicto que atraviesa a las universidades nacionales y que podría profundizarse en las próximas semanas si no se retoman las negociaciones salariales y no se producen avances en torno al financiamiento del sistema universitario.