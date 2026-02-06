El Concejo Deliberante repudió los incendios en la sierra La Barrosa

El Honorable Concejo Deliberante de Balcarce manifestó su más enérgico repudio ante los incendios registrados en el sector de la sierra La Barrosa, los cuales provocaron graves daños ambientales y un fuerte impacto en el ecosistema serrano.

Desde el cuerpo deliberativo expresaron una profunda preocupación por las consecuencias del siniestro, que afectó extensas áreas de pastizales y monte nativo, alterando el equilibrio natural y poniendo en riesgo la fauna, la flora y el patrimonio ambiental de la ciudad. Asimismo, remarcaron el significativo impacto económico que demandó el operativo de combate y control del fuego.

En ese marco, los concejales destacaron y agradecieron el trabajo incansable de los Bomberos Voluntarios, brigadistas, personal municipal y fuerzas de seguridad, quienes durante largas horas y en condiciones adversas lograron contener el avance de las llamas y evitar consecuencias aún mayores para la comunidad.

Del mismo modo, se subrayó la necesidad de investigar las causas que originaron el incendio y de aplicar las sanciones correspondientes en caso de comprobarse responsabilidades humanas. En ese sentido, reafirmaron la importancia de fortalecer las políticas de prevención, concientización y cuidado del ambiente.

Finalmente, el Concejo Deliberante convocó a la comunidad a extremar las medidas de precaución, respetar la normativa vigente y asumir un compromiso colectivo con la protección de las sierras del Partido de Balcarce.