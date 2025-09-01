El Coro de Campanas & la Banda Sinfónica de la Universidad Adventista del Plata se presentan en el Teatro Municipal

El martes 2 de septiembre a las 20 horas el Teatro Municipal será escenario de una presentación organizada por el Instituto Adventista de Balcarce. En esta oportunidad actuarán el Coro de Campanas y la Banda Sinfónica de la Universidad Adventista del Plata.

Según informó para Radio Puntonueve, el subsecretario de cultura y educación, César Gustavo De Gerónimo, la propuesta surge a partir de la gestión realizada por el Instituto Adventista local, a través de su director Álvaro Gamarra, en vínculo con la Universidad Adventista del Plata.

La entrada será libre y gratuita, con la condición de aportar un alimento no perecedero destinado a desayuno o merienda, solicitado por la asociación Protección a la Infancia. También podrán recibirse artículos de limpieza, aunque se prioriza la entrega de alimentos.

El Coro de Campanas se presentará con instrumentos que reproducen sonidos de campanas reales. Junto con la Banda Sinfónica conformarán un espectáculo con la participación de aproximadamente 40 integrantes en escena. La función tendrá una duración cercana a una hora.

Di Gerónimo aclaró que, en esta ocasión, no participará el coro del Instituto Adventista de Balcarce, ya que la programación contempla exclusivamente al Coro de Campanas y a la Banda Sinfónica visitantes.

Además, el responsable de Cultura informó sobre la muestra artística que se desarrolla en la Casa de la Cultura del Bicentenario, en el marco de los 160 años de Balcarce. Allí se exhiben más de 20 obras entre grabados, pinturas, fotografías y técnicas mixtas, realizadas por artistas locales.

La exposición permanecerá habilitada hasta el 30 de septiembre en la Casa de la Cultura y, posteriormente, será trasladada a distintas delegaciones del distrito: Los Pinos, San Agustín, Ramos Otero y San Manuel, para que vecinos de esas localidades también puedan acceder a las obras. El espectáculo del martes 2 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Municipal será abierto a toda la comunidad. La propuesta combina una actividad cultural con un fin solidario, mediante la colecta de alimentos para la institución local Protección a la Infancia.