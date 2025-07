El Ejército Argentino realizará una jornada de difusión en Balcarce para incorporar soldados voluntarios

El próximo martes 5 de agosto, el Ejército Argentino estará presente en Balcarce en el marco de una campaña de difusión destinada a incentivar el ingreso al Servicio Militar Voluntario. Así lo confirmó el capitán Leonardo Russo, jefe de Educación Física de la Jefatura de Artillería Antiaérea con sede en Mar del Plata, en diálogo con Radio Puntonueve.

Según indicó Russo, la jornada comenzará con una entrevista y continuará con una instancia presencial en un punto de la ciudad que aún está por confirmarse. En ese espacio se recibirán consultas, se entregará información y también se podrá iniciar el trámite de inscripción.

Requisitos para ingresar

El capitán detalló que los cuatro requisitos fundamentales para sumarse como soldado voluntario son:

Ser ciudadano argentino

Tener entre 18 y 24 años

Contar con el nivel primario completo

No poseer antecedentes penales.

Aclaró además que la actividad es remunerada y contempla beneficios como obra social, cobertura sanitaria, aportes previsionales y formación en oficios, además de la posibilidad de terminar los estudios secundarios.

“Muchos ingresan buscando una salida laboral, pero este es un espacio que requiere vocación”, remarcó Russo, y explicó que quienes se suman pueden formarse en oficios como carpintería, herrería o cocina. “Algunos después de varios años en la fuerza se retiran con herramientas para armar su propio emprendimiento”, agregó.

También informó que tras un año de servicio, los soldados voluntarios pueden postularse para ingresar a la Escuela de Suboficiales o al Colegio Militar de la Nación para continuar la carrera militar.

“Uno no quiere lo que no conoce”

Durante la entrevista, el capitán Russo destacó la importancia de dar a conocer el funcionamiento interno del Ejército: “Hay muchas ideas equivocadas. Por eso estas campañas son fundamentales. Si no conozco lo que se hace, no puedo saber si me interesa”.

Incluso relató que el proceso de formación incluye aspectos básicos como la convivencia, el uso de cubiertos y la incorporación de hábitos de disciplina y respeto. “Mucha gente llega desde situaciones muy humildes. Acá también se les enseña a comer y a integrarse a un grupo”, expresó.