El equipo de Pediatría del Hospital Municipal pidió «responsabilidad y respeto»

La Dirección del Hospital “Dr. Felipe A. Fossati” brindó una conferencia de prensa para ampliar y aclarar la información difundida ayer mediante un comunicado oficial sobre el fallecimiento de un niño de 2 años, ocurrido el 29 de noviembre. El encuentro se produjo tras la circulación de versiones en redes sociales, la difusión de datos erróneos y los disturbios registrados el lunes por la tarde en el sector de guardia.

Participaron el director asociado del centro de salud, Dr. Ángel Reino y profesionales del Servicio de Pediatría, quienes solicitaron expresamente poder detallar su postura frente a los hechos y las acusaciones que tomaron estado público.

“Sale una gacetilla informativa de cómo fueron los hechos y cuáles son los pasos que corresponde seguir. Esto es una cuestión legal que es un proceso que se realiza en pasos”, explicó Reino al inicio de la conferencia. El médico subrayó que en las últimas horas “hubieron algunos hechos desagradables” y que el equipo de Pediatría buscaba “aclarar su punto de vista ante la población para que se queden tranquilos” y repudiar “las maniobras de escrache” ocurridas en el Hospital.

El vocero del Servicio de Pediatría, Dr. Alejandro Cano (h), fue contundente al rechazar las versiones que circulaban desde el lunes en redes sociales y medios locales. “Queremos ser totalmente claros y decir que esta afirmación es falsa. El doctor Calvo no estuvo a cargo de la atención del paciente, lo que puede ser corroborado por la propia familia y lo que consta en historia clínica”, afirmó.

También denunció que el profesional había sido objeto de hostigamiento: “El doctor Calvo desde ayer a la tarde está siendo expuesto públicamente con sus datos, sus imágenes personales y familiares, recibiendo acusaciones sin ningún fundamento. Esto resulta inadmisible”.

El pediatra pidió “responsabilidad y respeto”, advirtió que redes y medios “no pueden transformarse en un espacio de hostigamiento ni de difusión de información falsa” y remarcó que estas prácticas “no ayudan a la comunidad, no aportan la verdad y lastiman a personas concretas que trabajamos acá en el Hospital”.

Visiblemente afectado, el Dr. Martín Calvo tomó la palabra para despejar cualquier duda sobre su participación. “En primera instancia, la verdad que es lamentable tener que salir a aclarar para tratar de que quede en claro el accionar médico. El menor fue atendido en el Hospital Municipal, no en el día que yo estaba de guardia”, sostuvo.

El profesional aseguró desconocer por qué su nombre comenzó a circular asociado al caso y calificó de “grave” la difusión de fotos suyas y de su familia acompañadas por agravios.

“Apelo a la responsabilidad de cada uno que, tras el anonimato, tuvo el coraje o la valentía para poner mi nombre públicamente, que reconsidere y que se retracten. Ya tengo las publicaciones e iniciaré acciones legales”, adelantó.

También buscó llevar tranquilidad a la comunidad: “Lo único que quiero decir es transmitirle tranquilidad a la población de Balcarce. El servicio de Pediatría consta de dos pediatras 24 horas, de lunes a lunes. Y por ahí veo que no valoran la categoría de pediatras que tienen acá”.

Con nueve años de labor intermitente en el Hospital, el médico pidió que los medios y las páginas de redes “chequeen la información” para evitar nuevos daños.