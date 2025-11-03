El Geoparque Pun Antü sigue recibiendo visitas

Durante los últimos días, el Geoparque Pun Antü volvió a recibir a numerosos visitantes, consolidándose como uno de los espacios naturales más convocantes del distrito.

En esta ocasión, se destacó la presencia de alumnos y docentes de la Escuela N° 7 “Domingo Faustino Sarmiento” de Comandante Nicanor Otamendi. En total, 93 estudiantes y siete docentes recorrieron el lugar bajo la coordinación de Oscar Martín, disfrutando de una jornada educativa y recreativa. Los visitantes expresaron su satisfacción por el excelente estado de conservación del predio y la comodidad de sus instalaciones, especialmente los sanitarios.

Asimismo, un grupo de artistas, fotógrafos, gestores culturales y paisajistas de la ciudad de La Plata, guiados por Sandra Castro, también eligió el Pun Antü para inspirarse en su entorno natural y conocer la riqueza geológica y paisajística del sitio.

Estas actividades continúan fortaleciendo el perfil turístico, educativo y cultural del Geoparque, que cada semana atrae a más personas de Balcarce, la región y distintos puntos de la provincia.