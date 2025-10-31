El Gobernador Rotario visitó Balcarce

el gobernador rotario del Distrito 4921, Cr. Santiago Suescuen, junto a los presidentes de los clubes locales, Ana Elizabet Cabrera (Rotary Club) y Jorge Santander (Rotary Balcarce Cerrito), se reunió con autoridades municipales y atendió a la prensa en la “Sala de los Intendentes”.

Santiago Suescuen explicó: “Soy de Rauch, vecino de la zona, y socio del Rotary Club de esa localidad. Es un placer estar en Balcarce y poder fortalecer los lazos con los clubes locales. Como gobernador, mi objetivo es inspirar y trabajar en conjunto para desarrollar estrategias de servicio en la comunidad”.

Factor social y cooperativo

El gobernador resaltó la relevancia de la internacionalidad de Rotary como factor distintivo: “Una de las fortalezas de nuestra organización es la posibilidad de financiar proyectos comunitarios a través de la Fundación Rotary a nivel global. Hablamos con el Intendente sobre la posibilidad de colaborar con equipamiento para el Hospital Municipal mediante estas subvenciones. Es un proyecto incipiente, pero las herramientas existen y, con la cooperación de empresas, la municipalidad y Rotary, se puede llevar adelante”.

Programas

Suescuen también se refirió al crecimiento y los desafíos de la membresía. “Nuestro distrito abarca siete provincias y tenemos más de 1.600 socios. Incorporar nuevas personas es un desafío, pero buscamos estrategias como invitar a la comunidad a participar de eventos para que conozcan Rotary y, si tienen vocación de servicio, sumarse a nuestras actividades”, señaló.

Además, destacó los programas internacionales para jóvenes: “El programa de intercambios y ‘Nuevas Generaciones’ permite que jóvenes desarrollen actividades en otros países y luego vuelvan a sus comunidades con experiencias que enriquecen a todos. La internacionalidad de Rotary ofrece oportunidades únicas que no se encuentran en otras organizaciones locales”.

La visita continuó con un almuerzo de trabajo y recorridas por distintos espacios donde Rotary ha dejado su huella en la ciudad, en el marco de la visita oficial que realiza el gobernador a cada uno de los cien clubes del distrito durante su gestión, que se extiende desde julio de 2025 hasta junio de 2026.