El Gral. José de San Martín fue homenajeado en la Escuela N°2

En la Escuela Primaria Nº 2 “Gral. José de San Martín” tuvo lugar la ceremonia que reunió a la comunidad. Autoridades municipales, representantes educativos, estudiantes de distintas instituciones, docentes, familias y vecinos se congregaron para honrar la memoria de quien nos legó la libertad de medio continente y sembró principios que continúan guiando nuestras acciones.

La jornada comenzó con la entonación del Himno Nacional. Las banderas de ceremonia de los establecimientos anfitriones —Escuela Primaria Nº 2, EPA Nº 701 y CENS Nº 451 “Un puente a tus sueños”— fueron recibidas con respeto y admiración, marcando el inicio formal del acto.

La directora de la Escuela Primaria Nº 2, Marcela Taja, tomó la palabra para compartir un discurso cargado de significado. No sólo evocó la vida y obra del prócer, sino que también, en el marco de su inminente jubilación, dejó un mensaje de profundo compromiso ciudadano y amor por la educación. Luego, el Secretario de Hacienda, Francisco Martín Ridao, aportó una reflexión contemporánea sobre la vigencia del legado sanmartiniano. Invitó a toda la comunidad, en especial a las nuevas generaciones, a incorporar los valores del General en la vida cotidiana: patriotismo, honestidad, valentía y justicia. “San Martín también fue un ciudadano de carne y hueso, que tomó decisiones difíciles en momentos determinantes. Hoy, nos toca a nosotros actuar con esa misma convicción desde los roles que ocupamos”, expresó Ridao.

Luego los estudiantes de 6° 2ª y 6° 3ª ofrecieron una representación titulada “Gloria a San Martín”, en tanto que los de 1° 3ª presentaron una expresiva coreografía bajo el nombre “Con un caballito blanco”.

Para cerrar el acto, se entonó la Marcha de San Lorenzo.

En honor al héroe máximo, antes de dar inicio, la inspectora Jefa Distrital, Juana Benítez; las directoras Marcela Taja, Alejandra de la Piedra (EPA Nº 701) y María Matilde Loscalzo (CENS Nº 451), junto al titular de Hacienda, depositaron una ofrenda floral al pie del busto del General.