El HCD declaró de Interés Legislativo, Social, Cultural y Productivo los 40 años del Taller Protegido de Balcarce

La resolución fue aprobada por unanimidad durante la décimo segunda sesión ordinaria anual. El cuerpo deliberativo destacó la trayectoria de la institución y su aporte a la inclusión social y laboral de personas con discapacidad.

En el marco de la décimo segunda sesión ordinaria anual, el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce aprobó por unanimidad una resolución que declara de Interés Legislativo, Social, Cultural y Productivo el 40° aniversario de la fundación del Taller Protegido de Producción Balcarce.

La iniciativa fue presentada por la concejal Sol Di Gerónimo (Fuerza Patria) y tuvo como objetivo reconocer cuatro décadas de trabajo ininterrumpido de una institución que se convirtió en un espacio de referencia para la inclusión social y laboral de personas con discapacidad en el distrito.

El proyecto aprobado puso en valor la tarea que el Taller Protegido desarrolla cotidianamente para promover la autonomía, la dignidad y el desarrollo personal de sus operarios a través de distintas actividades productivas. A lo largo de sus 40 años, la institución se consolidó también como un ámbito de contención, aprendizaje y generación de oportunidades.

En ese marco, el HCD destacó además la entrega de medallas distintivas a casi una treintena de integrantes de la institución y realizó un reconocimiento especial a María Aguiar, Eduardo Figueroa, Marcelo De Bueno y Ana María González, quienes alcanzaron cuatro décadas de trabajo continuo en el establecimiento desde su creación.

“40 años de proyecto, aprendizaje, inclusión y oportunidades”

Durante el tratamiento de la iniciativa, Di Gerónimo resaltó el impacto que el Taller Protegido tiene en la comunidad y reconoció especialmente el compromiso sostenido de sus comisiones directivas y del personal que ha formado parte de la institución.

“Son 40 años de proyecto, de aprendizaje, de conocimiento, de educación, de colocación laboral, de inclusión, de oportunidades. Todo eso tiene que ver con la posibilidad del crecimiento de todos los que pasaron por la institución”, expresó la concejal.

Asimismo, hizo hincapié en la función de acompañamiento y contención que cumple el establecimiento frente a situaciones de vulnerabilidad social. “Este es su hogar, una familia que brinda trabajo, amor, abraza y contiene frente a la vulnerabilidad social”, sostuvo.

La edil también destacó la articulación que el Taller Protegido mantiene con otras instituciones y espacios del distrito, entre ellos el Hogar “Nuestros Sueño”, y convocó a la dirigencia política a continuar acompañando el crecimiento de la entidad. En ese sentido, exhortó a “golpear puertas para que la institución no deje de seguir creciendo”.

El acompañamiento del oficialismo

Por su parte, el concejal Leandro Spinelli (UCR – Juntos por el Cambio) expresó el acompañamiento del oficialismo a la declaración y puso el foco en el esfuerzo que realizan las instituciones de bien público para sostener sus actividades en un contexto económico complejo.

“Damos fe del esfuerzo permanente que hacen quienes integran la comisión para llevar adelante tan noble institución”, afirmó.

Spinelli también planteó la necesidad de profundizar el respaldo social e institucional a este tipo de organizaciones y llamó a realizar una reflexión colectiva sobre las herramientas disponibles para garantizar su continuidad.

“Qué injusto es que una sociedad no pueda estar más allá de los gobiernos o de los colores políticos”, manifestó, y agregó: “Nos debemos una gran reflexión como comunidad sobre cuáles son los fondos que llegan para que estas instituciones puedan subsistir”.

Finalmente, sostuvo que es necesario mantener el compromiso para construir una sociedad más justa y con un Estado capaz de acompañar el esfuerzo de las instituciones: “No tenemos que bajar los brazos para tener el día de mañana una sociedad más justa, con un Estado que tenga la sensibilidad de acompañar este esfuerzo colectivo”.

Un reconocimiento a cuatro décadas de trayectoria

La sesión contó con la presencia en el recinto de representantes del Taller Protegido, quienes acompañaron el tratamiento del expediente.

Con la aprobación unánime de la resolución, el Concejo Deliberante ratificó el reconocimiento a una institución que, durante cuatro décadas, desarrolló una tarea sostenida en materia de inclusión, capacitación, trabajo y contención, convirtiéndose en parte de la historia social y productiva de Balcarce.