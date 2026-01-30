El hombre detenido por suministrar cocaína a sus hijos responsabilizó a la madre

El hombre acusado de suministrar cocaína a sus hijos de 13, 10 y 9 años y a dos bebés de apenas un mes en nuestra ciudad negó los hechos ante el fiscal Rodolfo Moure y sostuvo que la madre es consumidora y pidió que se realicen entrevistas en Cámara Gesell a los menores.

Fuentes judiciales confirmaron que el imputado se entrevistó con el abogado penalista Lucas Tomini, negó ser consumidor, a diferencia de la madre y solicitó que se implementen distintos elementos de prueba en el marco de la investigación.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la mujer, a quien durante el procedimiento le secuestraron elementos vinculados al consumo de estupefacientes. «Pedimos que mientras se instruye la causa, los niños queden al cuidado de otros familiares y no de la mujer», sostuvo el letrado.

El acusado fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal N°44 de Batán, imputado por suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad, un delito que contempla penas de entre 6 y 20 años de prisión.

Fuente: 0223