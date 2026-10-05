El Hospital Fossati informó inconvenientes en sus líneas telefónicas

El Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” informó a la comunidad que actualmente se registran inconvenientes en sus líneas telefónicas generales, por lo que el conmutador y los números habituales de atención no funcionan con normalidad.

Desde la institución señalaron que, por el momento, la única línea disponible es la de emergencias, a través del número 107.

Según se informó, ya fueron realizadas las gestiones correspondientes ante la empresa prestataria del servicio, cuyos técnicos se encuentran trabajando para solucionar el inconveniente. De acuerdo con lo comunicado, serían necesarias tareas de adecuación en la red, por lo que la normalización del servicio podría demandar algunos días.

Ante esta situación, desde el Hospital Fossati solicitaron a la comunidad tener en cuenta la interrupción temporal de las líneas habituales y utilizar el 107 exclusivamente ante una emergencia.

Mientras continúan las tareas para restablecer el servicio, se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación del hospital para conocer cualquier actualización sobre la situación.