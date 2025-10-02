El Karting de AZK volvería a Balcarce

La octava fecha del campeonato de la Asociación Zonal de Karting (AZK) se disputaría en el Kartódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, según trascendió en las últimas horas.

Inicialmente, la competencia estaba programada para este fin de semana en el circuito de Mar del Plata, pero un inconveniente administrativo impidió su realización.

Desde la organización se informó que la fecha se daba por perdida y que la próxima reunión del calendario sería el 15 y 16 de noviembre, sin precisar el escenario.

Se espera que en los próximos días la comisión directiva del club confirme oficialmente el regreso al trazado balcarceño.