Poco después de la medianoche se registró un accidente vehicular en avenida Gonzales Chaves, entre las calles 3 y 5, donde una camioneta terminó volcando por causas que aún se intentan establecer.

Según trascendió, el siniestro fue protagonizado por un joven que circulaba a bordo de una Renault Kangoo. Por motivos que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando, quedando la camioneta apoyada sobre su lateral derecho.

Afortunadamente, el joven no sufrió lesiones y resultó ileso, pese al vuelco.

En el lugar intervino personal de la Estación de Policía Comunal.