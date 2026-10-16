Petruccelli pidió informes por las excavaciones en el Cerro El Triunfo

El concejal de Potencia BA presentó un Proyecto de Comunicación en el Honorable Concejo Deliberante para conocer detalles de los trabajos destinados a instalar una cañería de agua. La iniciativa pone el foco en la posible afectación de las raíces de distintos árboles y en los controles ambientales realizados.

El concejal de Potencia BA, Gabriel Petruccelli, presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce un Proyecto de Comunicación mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal información sobre los trabajos de excavación que se llevan adelante en el Cerro El Triunfo para la instalación de una cañería de agua.

La iniciativa surge a partir de imágenes tomadas en el lugar, en las que se observa un importante movimiento de suelo en las inmediaciones de varios ejemplares arbóreos, con raíces expuestas y posibles cortes que podrían comprometer su conservación y estabilidad.

En los fundamentos del proyecto, Petruccelli señala que el Cerro El Triunfo constituye un espacio de relevancia ambiental, paisajística y recreativa para la comunidad. En ese sentido, considera necesario que las intervenciones se realicen con la planificación y los controles técnicos correspondientes.

El edil reconoce que las obras destinadas a mejorar la provisión de agua potable responden a una finalidad de interés público, aunque sostiene que su ejecución debe contemplar las posibles consecuencias ambientales y las medidas necesarias para prevenir o reparar eventuales daños.

Los detalles que solicita conocer

A través del proyecto, Petruccelli solicita que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informe sobre las características de los trabajos, su finalidad, el trazado de la cañería, la empresa o dependencia responsable, el organismo encargado de la obra y los plazos previstos para su ejecución.

Además, requiere conocer si se realizaron estudios o evaluaciones de impacto ambiental y si se cuenta con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, en caso de que resulte exigible según la normativa vigente. También pide copias de las autorizaciones otorgadas por los organismos competentes.

El foco en la protección del arbolado

Otro de los puntos centrales de la iniciativa está relacionado con la conservación de los árboles ubicados en el sector intervenido.

En ese marco, el concejal solicita precisiones sobre la existencia de un relevamiento previo de los ejemplares y las evaluaciones técnicas realizadas para determinar las posibles consecuencias de las excavaciones y del eventual deterioro de sus raíces.

Asimismo, requiere que se informe si fueron autorizadas tareas de poda, extracción de ejemplares o corte de raíces y, en caso afirmativo, qué organismo otorgó los permisos correspondientes.

Mediante este pedido de informes, el concejal busca obtener precisiones sobre la ejecución de los trabajos, las autorizaciones correspondientes y las medidas adoptadas para resguardar el arbolado del Cerro El Triunfo.