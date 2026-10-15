Virginia Aparicio presentó los resultados del Proyecto Sprint en el Concejo Deliberante

La investigadora del CONICET e ingeniera agrónoma expuso datos sobre la presencia de plaguicidas en muestras de personas de Balcarce. La presentación generó cuestionamientos por la falta de tratamiento de iniciativas vinculadas al tema y abrió un espacio de intercambio con los vecinos.

La investigadora del CONICET e ingeniera agrónoma Virginia Aparicio se presentó este jueves por la tarde en el Honorable Concejo Deliberante de Balcarce para comunicar, a título personal, los resultados del Proyecto Sprint. Ante una sala de sesiones colmada, compartió datos de la investigación que despertaron distintas reacciones entre los presentes.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Federación Agraria Argentina, filial Balcarce, Bernardo Menone; el titular del Partido Justicialista local, Sergio Aranaga; el exintendente Carlos Erreguerena; exconcejales y los ediles Gabriel Petruccelli, Viviana Erreguerena y Javier Menonne, quienes impulsaron la propuesta.

La exposición de Aparicio se extendió durante aproximadamente 20 minutos y luego dio paso a las preguntas y los planteos de los vecinos.

Los resultados y el alcance de la investigación

Durante su presentación, Aparicio explicó que los estudios realizados en el ámbito local detectaron rastros de múltiples plaguicidas, entre ellos glifosato y clorpirifos, en el 100% de las personas analizadas. El muestreo incluyó trabajadores rurales, vecinos de zonas productivas y habitantes urbanos.

Según detalló, se identificó la presencia de múltiples sustancias en muestras de sangre, orina y materia fecal de los participantes.

La investigadora aclaró que los resultados no permiten establecer conclusiones sobre enfermedades o efectos concretos en la salud, ya que ese no fue el objetivo del estudio. En ese sentido, remarcó la importancia de aprovechar la información obtenida para generar conciencia y mejorar las prácticas de utilización de estos productos.

En su exposición, también advirtió sobre el uso excesivo de plaguicidas y la necesidad de conocer sus posibles consecuencias para el ambiente y el suelo.

“La investigación no habla de problemas para la salud. Solo realiza un muestreo de lo hallado en las personas analizadas. No se investigó qué enfermedades pueden ocasionar las múltiples partículas encontradas. Lo que tenemos son datos que deberíamos aprovechar”, señaló Aparicio.

Cuestionamientos por la falta de tratamiento de proyectos

Luego de conocer los resultados, uno de los vecinos cuestionó el accionar del Poder Legislativo a lo largo de los años y planteó la falta de avances en torno a la problemática de los plaguicidas y sus posibles efectos en el ambiente.

En ese contexto, la exconcejal Graciela Pilone recordó las distintas comunicaciones y los proyectos presentados durante al menos los últimos cinco años, que, según sostuvo, no contaron con el acompañamiento del Departamento Ejecutivo.

“Siempre tuvieron miedo de tratar estos temas. De hablar de plaguicidas, de hacer controles, de analizar algunos componentes que pueden estar en el agua. Nunca pensaron en la gente”, expresó Pilone, mientras repasaba las iniciativas impulsadas durante ese período.

Los planteos pusieron en discusión el tratamiento institucional de una problemática que volvió a tomar relevancia a partir de los datos expuestos por la investigadora.

Ausencias en la convocatoria

Por su parte, el concejal de Potencia Gabriel Petruccelli indicó que fueron invitados representantes de todos los bloques del Concejo Deliberante y que también se cursó una invitación al intendente municipal, Esteban Reino.

Sin embargo, según señaló, ninguno de los convocados que no participó de la iniciativa se hizo presente en la sesión.

La convocatoria reunió a vecinos, dirigentes políticos, representantes del sector agropecuario y exintegrantes del cuerpo legislativo, en una jornada que combinó la presentación de resultados científicos con cuestionamientos sobre las respuestas institucionales frente al uso de agroquímicos.

La situación del INTA y el Proyecto Sprint

Cabe recordar que, mediante la Resolución N.º 1081/2023, dictada en diciembre de 2023, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dispuso la desvinculación formal de Argentina del Proyecto Sprint.

No obstante, el organismo todavía figura en la página oficial del proyecto. La decisión del INTA también fue objeto de una comunicación institucional en la que el organismo explicó los motivos de las sanciones adoptadas y defendió la necesidad de auditar los resultados de la investigación.

La presentación de Aparicio en el Concejo Deliberante permitió conocer los resultados del muestreo realizado en Balcarce y reabrió el debate sobre la utilización de plaguicidas, el acceso a información científica y la necesidad de analizar los datos disponibles para abordar la problemática.