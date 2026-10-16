El programa “Arte Urbano” comenzó una intervención artística en el quirófano móvil de Zoonosis

La iniciativa impulsada por la Dirección de Juventud promueve la expresión artística y la participación comunitaria. Estudiantes y profesores de la Escuela de Arte “Astor Piazzolla” trabajan en la renovación visual del dispositivo sanitario.

La Dirección de Juventud puso nuevamente en marcha el programa “Arte Urbano”, una propuesta que busca fomentar la expresión artística y la participación comunitaria mediante intervenciones en distintos espacios de la ciudad de Balcarce.

En esta nueva etapa, estudiantes y profesores de la Escuela de Arte “Astor Piazzolla” comenzaron a trabajar en el quirófano móvil de Zoonosis, donde llevan adelante una intervención que apunta a renovar la imagen del dispositivo sanitario a través de diferentes técnicas de pintura y la combinación de planos de color.

Las tareas, cuyo inicio debió postergarse por las condiciones climáticas, comenzaron finalmente esta semana y representan la primera intervención de esta propuesta, que busca sostenerse en el tiempo y extenderse a otros espacios de la ciudad.

Desde la Dirección de Juventud destacaron la importancia de generar ámbitos que permitan vincular el arte con la comunidad, promoviendo la participación de vecinos y vecinas en iniciativas que contribuyan a transformar y revitalizar distintos sectores de Balcarce.

En ese sentido, desde el área invitaron a todas las personas interesadas en sumarse a futuras actividades a comunicarse con la Dirección de Juventud para conocer las distintas posibilidades de participación.

Continúan las castraciones gratuitas

En paralelo a la intervención artística, el equipo de veterinarios de la Dirección de Inspección General continúa realizando castraciones gratuitas de perros y gatos en el quirófano móvil de Zoonosis, ubicado frente a la Escuela de Arte “Astor Piazzolla”.

La atención se brinda de lunes a viernes, en el marco de las acciones destinadas a promover la salud animal y la tenencia responsable de mascotas.