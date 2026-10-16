Reprogramaron la Caravana de la Alegría para el domingo 15 de noviembre

Desde la Dirección de la Escuela Parroquial Emilio Lamarca se informó la reprogramación de la tradicional Caravana de la Alegría, que se realizará el próximo domingo 15 de noviembre de 2026.

La decisión responde a la intención de contar con un pronóstico climático más favorable para llevar adelante este esperado encuentro familiar al aire libre, que en esta oportunidad tendrá lugar en las instalaciones del Colegio Rural San José.

De esta manera, la organización busca garantizar mejores condiciones para disfrutar de una jornada de encuentro, alegría y participación, manteniendo vivo el espíritu de una propuesta que convoca a las familias y forma parte de las tradiciones de la comunidad educativa.