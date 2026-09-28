Este jueves se realizará la fiscalización mensual de artesanos

Este jueves 1 de octubre se llevará a cabo la fiscalización mensual de artesanos en la Casa del Bicentenario de Balcarce.

La jornada se desarrollará en el horario de 10 a 12, y estará destinada a aquellas personas que quieran obtener la autorización correspondiente para participar como feriantes en los distintos eventos que se realizan en el Partido de Balcarce.

Desde el área de Cultura se informó que cada artesano deberá presentarse con dos trabajos: uno avanzado, pero sin finalizar, que deberá ser completado posteriormente en la sede de Cultura ante la encargada de la fiscalización; y otro trabajo completamente terminado.

Una vez obtenida la autorización, los artesanos estarán habilitados para participar de las diferentes ferias y eventos que se desarrollen en el distrito.

Ante cualquier consulta, los interesados podrán acercarse a la sede de Cultura, ubicada en avenida Favaloro 785, o comunicarse telefónicamente al 42-2617.