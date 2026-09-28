La Orquesta Escuela Infanto Juvenil recibió diez violines y cuatro chelos

La Orquesta Escuela Infanto Juvenil de Balcarce incorporó nuevos instrumentos a partir de una donación realizada por la Fundación Banco Provincia. La entrega tuvo lugar en la Casa del Bicentenario, donde se desarrolló además una jornada de ensayo con la participación de profesores y alumnos.

En representación de la Fundación Banco Provincia, Guillermina Eyras realizó la entrega de diez violines y cuatro chelos, instrumentos que serán destinados a fortalecer el trabajo de la Orquesta Escuela y ampliar las posibilidades de participación de niños y jóvenes.

Durante la actividad, profesores y alumnos ofrecieron distintas interpretaciones de su repertorio, en el marco de un ensayo que contó con la presencia de autoridades y referentes vinculados al proyecto.

Participaron los concejales Andrés Lombardini y Fara Cunqueiro; la secretaria de Desarrollo Social, Paola Moreno; la coordinadora del “Club Después del Cole”, Eliana Aragno; y Carolina Gizzi, amiga personal de Eyras. También acompañó la jornada el subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo, quien previamente había impulsado el pedido de los instrumentos.

Luego de las palabras de bienvenida y agradecimiento de la coordinadora de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil, Celeste Ridao, y del subsecretario de Cultura, Guillermina Eyras se dirigió a los presentes y destacó el trabajo que llevan adelante alumnos, docentes y familias.

“Pude apreciar y emocionarme con ustedes, escuchándolos tocar, aprender, dando lo que tienen cada uno, los profesores enseñando a los chicos y los chicos enseñando a los profes. Porque lo maravilloso de la enseñanza es lo que damos cada uno al otro y lo que queda”, expresó.

Eyras también valoró la posibilidad de que el proyecto pueda continuar creciendo y llegar a más niños y jóvenes. “Muy feliz que la Fundación esté aquí junto a ustedes y que un proyecto como el que han creado pueda hacerse más grande, que puedan venir más chicos y accedan a la educación, es lo que podemos hacer para que las comunidades crezcan”, señaló.

Durante su intervención, la representante de la Fundación Banco Provincia también utilizó el funcionamiento de una orquesta como una metáfora sobre la importancia del trabajo colectivo y la escucha.

“Escuchar una orquesta enseña algo muy importante: no podemos aprender solos, el sonido de cada uno de ustedes no sería tan importante si juntos no formaran un solo sonido”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que cada integrante debe escuchar tanto a los demás como a sí mismo para lograr un resultado colectivo y vinculó ese aprendizaje con la vida comunitaria: “Si la comunidad toda pudiera hacer eso, cuánto más fortaleceríamos la democracia, la sociedad y las comunidades”.

Finalmente, Eyras felicitó a profesores, alumnos y familias por el trabajo realizado y los alentó a continuar desarrollando el proyecto: “Sigan poniéndole corazón a esto y los felicito”.

La incorporación de los nuevos instrumentos permitirá ampliar el equipamiento de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil y acompañar el crecimiento de un espacio destinado a la formación musical de niños y jóvenes de la comunidad.