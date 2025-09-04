El próximo miércoles se desarrollará el acto por el «Día del Maestro»

La Municipalidad de Balcarce y Jefatura Distrital de Enseñanza han determinado llevar a cabo, nuevamente, el acto oficial por el “Día del Maestro” en el Teatro Municipal “Luis A. Conti”.

Se concretará el miércoles 10 de septiembre, a partir de la hora 10, en la sala de calle 16 Nº 690.

Serán la Escuela Primaria Nº 10 “Malvinas Argentinas”, el Jardín de Infantes Nº 906 “Paula Albarracín” y la Escuela de Educación Secundaria Nº 10 “La Estación” los servicios encargados de llevar adelante la ceremonia.

Incluirá la toma del voto profesional a los docentes que titularizaron en sus cargos durante este año, como también a quienes accedieron al sistema jubilatorio desde septiembre de 2024 hasta agosto de 2025.

Las delegaciones escolares, como invitadas en general, deberán dirigirse al Teatro Municipal veinte minutos antes del inicio.