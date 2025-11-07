viernes 7, noviembre, 2025
El quirófano de castraciones continuará en 38 y 9

El quirófano móvil de castraciones gratuitas para perros y gatos continuará instalado una semana más en la intersección de calles 38 y 9, frente a la Sociedad de Fomento “Veteranos de Malvinas”.

Las intervenciones quirúrgicas se efectuarán de 7 a 9, mientras que la vacunación antirrábica se brindará hasta las 12, manteniendo el mismo esquema de atención y modalidad por orden de llegada.

Se recuerda a los vecinos que las mascotas deben presentarse con ayuno sólido de 12 horas y líquido de 6, acompañadas por un adulto responsable, y con collar, correa y manta para después de la cirugía. Los gatos deberán trasladarse en transportadoras, mochilas o bolsos ventilados.

Esta acción busca fortalecer el control poblacional y fomentar el cuidado responsable de los animales en cada punto de la ciudad.

