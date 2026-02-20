El quirófano móvil continuará con su atención en San Agustín

La Dirección de Inspección General informa que el quirófano móvil de Zoonosis continuará la próxima semana en la localidad de San Agustín.

La atención será por orden de llegada, en horario matutino, y se llevarán adelante intervenciones de esterilización gratuitas junto con controles básicos para perros y gatos, en el marco de la política de tenencia responsable y control poblacional.

Desde el área se recuerda que las mascotas deben asistir con un ayuno de entre ocho y diez horas. Asimismo, los caninos deberán ser trasladados con collar y correa, mientras que los felinos tendrán que concurrir en transportadoras o recipientes adecuados, a fin de garantizar condiciones seguras tanto para los animales como para el equipo veterinario.