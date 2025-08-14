10.3 C
Balcarce
El quirófano móvil continuará en el CIC 1

La Dirección de Inspección General comunica que la unidad sanitaria destinada a la atención veterinaria continuará operativa durante otra semana frente al Centro Integrador Comunitario 1, en la intersección de las calles 20 y 3.

La atención se brindará entre las 7 y las 9 de la mañana.

Se recuerda a la comunidad que las mascotas deben presentarse con al menos ocho horas sin ingerir alimentos, requisito fundamental para garantizar condiciones óptimas durante el procedimiento.

Asimismo, se solicita que los canes sean conducidos con sujeción adecuada mediante correa y collar; en el caso de los felinos, deben ser trasladados en contenedores seguros como jaulas, mochilas o cajas apropiadas, con el fin de evitar contratiempos y preservar la integridad de todos los involucrados.

