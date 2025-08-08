El quirófano móvil de zoonosis entiende su estadía frente al CIC 1

La Dirección de Inspección General informa que el quirófano móvil del área de Zoonosis permanecerá una semana más frente al Centro Integrador Comunitario 1, ubicado en calle 20 esquina 3.

La atención se brindará hasta el jueves 14, teniendo en cuenta la jornada no laborable con fines turísticos del viernes 15, entre las 7 y las 9 de la mañana.

Para poder acceder al servicio, los animales deben concurrir con un ayuno previo de entre 8 y 10 horas, condición indispensable para poder realizar las castraciones de manera segura.

Desde la Dirección se recordó que los perros deben ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deben ser transportados en jaulas, bolsos o cajas transportadoras, a fin de evitar incidentes y garantizar un procedimiento seguro tanto para los animales como para el personal.