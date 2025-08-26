El quirófano móvil de Zoonosis estará durante dos semanas en Av. del Valle y calle 6

La Dirección de Inspección General recuerda que desde la fecha el quirófano móvil del área de Zoonosis se encuentra instalado en las inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle y calle 6, donde permanecerá durante dos semanas brindando el servicio gratuito de castración de animales.

La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7 a 9. Desde el área se reitera que para acceder al servicio es requisito indispensable que los animales asistan con un ayuno previo de entre 8 y 10 horas, condición necesaria para realizar la intervención quirúrgica de forma segura.

Asimismo, se solicita a los dueños de las mascotas cumplir con las condiciones de traslado: los perros deben ser llevados con collar y correa, mientras que los gatos deben ser transportados en jaulas, bolsos o cajas adecuadas. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto de los animales como del personal a cargo de los procedimientos.